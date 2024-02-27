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الثلاثاء، 27-02-2024 04:44 م

آرسنال وتشيلسي يقودان سباق التعاقد مع أوسيمين

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن آرسنال وتشيلسي يقودان سباق التعاقد مع اللاعب فيكتور أوسيمين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة ذا صن إن "الثنائي اللندني حصلا على دفعة معنوية قوية بعدما تردد أن مهاجم نابولي يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي".

وذكرت: "باريس سان جيرمان مهتم بضم هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، لتعويض رحيل كيليان مبابي، كما أن مانشستر يونايتد لديه رغبة أيضاً في كسب خدماته".

وتابعت: "يعد آرسنال وتشيلسي في الصدارة حالياً بشأن الحصول على توقيع الدولي النيجيري".

وأوضحت: "أوسيمين يسعى للحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني وهو ما يستطيع الناديان دفعه".

واختتمت: "يتردد أن اللاعب النيجيري لديه شرط جزائي مع نابولي تبلغ قيمته 111 مليون جنيه إسترليني، إذ أن تشيلسي مستعد لكسر عقد فيكتور  أوسيمين وضمه في الصيف".

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