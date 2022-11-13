الأحد 13-11-2022
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الأحد، 13-11-2022 02:10 م

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأحد 13-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها فولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهات قوية في الدوري الإيطالي عندما يلتقي أتلاتنا مع انتر ميلان، وميلان مع فيورنتينا، ويوفنتوس ضد لاتسيو.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
برايتون× أستون فيلا– الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فولهام× مانشستر يونايتد– الساعة7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتلاتنا× انتر ميلان - الساعة 2:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا × سبيزيا – الساعة 5 مساء

روما× تورينو – الساعة 5 مساء

مونزا × ساليرنيتانا  – الساعة 5 مساء

 ميلان× فيورنتينا - الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس× لاتسيو- الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

 
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينز 05 ×  آينتراخت فرانكفورت - الساعة 5:30 مساء

فرايبورج × يونيون برلين   - الساعة 7:30 مساء

 
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان× أوكسير- الساعة 3 ظهرا

نانت× اجاكسيو- الساعة 5 مساء

ليل× أنجيه- الساعة 5 مساء

مونبلييه× ستاد ريمس- الساعة 5 مساء

ستاد بريست 29× تروا- الساعة 5 مساء

 ستراسبورج× لوريان- الساعة 7 مساء

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ملاعب 

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موناكو× مارسيليا- الساعة 10:45 مساء

 




 

 


 

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