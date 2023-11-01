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الأربعاء، 01-11-2023 03:11 م

أبناء أسطورة ريال مدريد يحرمونه من جائزة تاريخية

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الوكيل الإخباري - رغم فوز الأسطورة ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، إلا أن صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية لم تمنح النجم الأرجنتيني جائزة "الكرة الذهبية السوبر".

وسبق للصحيفة الفرنسية منح هذه الجائزة لأفضل لاعب أوروبي في العقود الثلاثة الماضية، وذلك احتفالا بالذكرى الثلاثين لتأسيسها.

ويعد ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد هو اللاعب الوحيد الذي حصل على هذه الجائزة بسبب إنجازاته المبهرة من خلال جنسيته الإسبانية بعد تمثيله للأرجنتين وكولومبيا على المستوى الدولي، حيث نجح في هز الشباك 308 مرات مع الميرينغي ولعب دورا هاما في 5 ألقاب أوروبية متتالية بين عامي 1956 و1960.

وكشف موقع Sportbible عن قيام أبناء دي ستيفانو ببيع العديد من ممتلكاته الثمينة في سبتمبر 2021 عن طريق المزاد العلني، وكجزء من الحدث تم عرض الكرة الذهبية "السوبر" للبيع.

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ووفقا لشركة "جوليان" الخاصة بالمزادات في أمريكا الشمالية، فإن الجائزة تم بيعها بمبلغ 187 ألف جنيه إسترليني.

وهو ما تسبب بفقدان الجائزة وعدم وجود أي أثر لها على الإطلاق، حيث يعتبر الأثر الوحيد المتبقي منها هي الأموال المدفوعة في المزاد.

ولذلك لا توجد أي نية لدى المجلة الفرنسية لإعادة إحياء هذه الجائزة التي اختفت في ظروف غامضة مرة أخرى، لتضيع فرصة حصول ميسي عليها بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة بمسيرته.

 

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