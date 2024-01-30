أرسنال ضيفاً ثقيلاً على نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره نوتينجهام فورست، الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويسعى الجانرز لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كريستال بالاس بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "الإمارات".



ويتواجد الجانرز فى المركز الثالث بالبريميرليج بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة ، بعدما خاض 20 مواجهة، فاز في 13 منها وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات.

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