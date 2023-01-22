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الأحد، 22-01-2023 02:01 م

أرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة نارية بالدوري الإنجليزي الليلة

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق أرسنال، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، نظيره مانشستر يونايتد في السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، في قمة الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023. 

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 47 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
 
ويتطلع فريق أرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، لتحقيق الفوز على مان يونايتد في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع السيتي الوصيف. 

وكان فريق أرسنال قد تغلب على توتنهام بهدفين نظيفين في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويسعي لمواصلة الانتصارات أمام الشياطين الحمر. 
 
ويتسلح فريق المدفعجية بعدد من أبرز اللاعبين، على رأسهم بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد والنجم المصري محمد النني وتوماس بارتي وإدوارد نيكيتاه والوافد الجديد من برايتون لياندرو تروسارد. 
 
وفى المقابل، يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام أرسنال برغبة الانتصار من أجل تعويض التعثر الأخير بالتعادل 1-1 ضد كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من مسابقة البريميرليج. 
 
وحقق فريق مان يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، 7 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، لكن يأتي بالاس ليكسر هذة السلسلة بتعادل مُحبط للشياطين الحمر في أخر دقائق المباراة. 
 
ويمتلك فريق مانشستر يونايتد عددا من العناصر المميزة، يتصدرها ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز والثلاثي البرازيلي كاسيميرو وفريد وأنتوني والوافد الهولندي الجديد فيجورست والفرنسي أنتوني مارسيال. 
 
ويأمل تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في خطف الثلاث نقاط من أرسنال، لمزاحمة السيتي على مركز الوصافة.

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