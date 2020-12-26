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السبت، 26-12-2020 08:42 م

أستون فيلا يتجاوز كريستال بالاس بثلاثية نظيفة

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الوكيل الاخباري - حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب فيلا بارك ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف أصحاب الأرض الأول اللاعب بيرنارد تراوري في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء واضاف كورتني هوس الهدف الثاني في الدقيقة 66 ، قبل أن يختتم الثلاثية اللاعب أنور الغازي في الدقيقة 76 .

بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى 25 نقطة يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة  في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مباراة فريقي ساوثهمبتون وفولهام.

حاول لاعبو ساوثهمبتون هز شباك فولهام لكنهم لم يفلحوا في ذلك، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، احتل ساوثهمبتون المركز الثامن، فيما وصل فولهام للنقطة 11 في المركز الثامن عشر.

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ملاعب


 




 

 


 

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