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الإثنين، 14-08-2023 05:04 م

أسطورة ليفربول يدافع عن صلاح ضد هجمات الشياطين الحمر

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الوكيل الإخباري -  دافع النجم الإنجليزي السابق، مايكل أوين، عن المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، عقب تعرضه لانتقادات كبيرة، بسبب عدم رضاه عن استبداله خلال مباراة "الريدز" أمام مضيفه تشيلسي.

وتعرض محمد صلاح، لانتقادات لاذعة من روي كين أسطورة مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" في تسعينيات القرن الماضي، بسبب اعتراض "الفرعون" المصري على قرار مدربه الألماني يورغن كلوب باستبداله في مباراته أمام مضيفه تشيلي (1-1) مساء أمس الأحد، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وتحدث روي كين، بلهجة حادة أثناء تحليله للمباراة بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، موجها كلامه لمحمد صلاح، قائلا: "عليك أن تجلس وتصمت، هناك لاعبون أكبر منك كانوا يخرجون من الملعب ولا يحدثون أي مشاكل".

ونقلت صحيفة "ليفربول ايكو" تصريحات مايكل أوين ردا على روي كين، قائلا: "تفاجأت بالتغيير، أفهم رد فعل صلاح، لقد فوجئت بالتأكيد، لكن من شيء آخر. لأنني اعتقدت أنه قدم أداء جيدا".

وأضاف: "لقد صنع هدفا بتمريرة رائعة، سدد أيضا بقدمه اليمنى والكرة ارتطمت بالعارضة، سجل هدفا وكان متسللا، كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفا إذا احتسب الهدف".

وأتم ماسل أوين: "كان يبدو قويا على أرض الملعب، فهو أسطورة ليفربول الذي يسجل عشرات الأهداف ويصنع مثلها، واستبداله بلاعب يبلغ من العمر 17 عاما (بن دوك)، فاجأني كلوب".

 

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