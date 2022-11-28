أسود الكاميرون تصطدم بـ نسور صربيا في لقاء الجريحين

الوكيل الإخباري - يخوض منتخب الكاميرون مواجهة قوية عندما يصطدم بنظيره الصربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".



وتنطلق مواجهة الكاميرون وصربيا في الواحدة ظهر اليوم، الاثنين، بتوقيت الاردن ، باستاد "الجنوب" في الوكرة، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة والتي تضم بجانبهما منتخبي البرازيل وسويسرا صاحبي الصدارة.



ويسعى منتخب الكاميرون، بقيادة مدربه ريجوبير سونج، لاستعادة المسار الصحيح وتحقيق انتصاره الأول في مونديال قطر 2022، بعدما استهل مشواره المونديالي بالهزيمة أمام نظيره السويسري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على إستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السابعة.



وفى المقابل، سقط المنتخب الصربي أمام نظيره البرازيلي الأكثر تتويجا باللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "استاد 974"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.



ويتذيل منتخب الكاميرون وصربيا ترتيب المجموعة السابعة بدون أي رصيد من النقاط، فيما يتقاسم منتخبا البرازيل وسويسرا الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث يلتقي المنتخبان وجها لوجه مساء اليوم في نفس الجولة.



وتتسلح أسود الكاميرون بالعديد من النجوم بحثا عن تحقيق فوزه الأول وحصد الثلاث نقاط ومن أبرزهم ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أونانا حارس إنتر ميلان الإيطالي، وفينسينت أبو بكر هداف النصر السعودي، فيما يملك منتخب صربيا العديد من النجوم على رأسهم دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الإيطالي، ألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام الإنجليزي، وميلينكوفيتش سافيتش نجم فريق لاتسيو الإيطالي.

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