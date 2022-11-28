الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية - أسماء

بشرى سارة لجمهور البرازيل قبل مباراة اليوم !

الأعلى للسكان: حالات العنف الأسري في الأردن بازدياد

الملك: الأردن يدعم الجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية

محمد بن سلمان يطلق مخطط لإنشاء واحد من أكبر مطارات العالم في الرياض

الأمانة تنفذ أعمال إزالة لمبنى بمنطقة الشميساني

الأمن العام للسائقين: هل يوجد حدود لسرعة السيارة التي تقودها؟

حبس مدققي حسابات وضريبة حكوميين 5 سنوات بعد قبولهما الرشوة

الحكومة: الأردن من أهم الدول المُصدرة لكفاءات الذكاء الاصطناعي

الاحتلال يخطر بهدم مدرسة في الخليل

الإثنين، 28-11-2022 03:29 م

أسود الكاميرون تصطدم بـ نسور صربيا في لقاء الجريحين

11202228113023879007266


الوكيل الإخباري -  يخوض منتخب الكاميرون مواجهة قوية عندما يصطدم بنظيره الصربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وتنطلق مواجهة الكاميرون وصربيا في الواحدة ظهر اليوم، الاثنين، بتوقيت الاردن ، باستاد "الجنوب" في الوكرة، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة والتي تضم بجانبهما منتخبي البرازيل وسويسرا صاحبي الصدارة.

ويسعى منتخب الكاميرون، بقيادة مدربه ريجوبير سونج، لاستعادة المسار الصحيح وتحقيق انتصاره الأول في مونديال قطر 2022، بعدما استهل مشواره المونديالي بالهزيمة أمام نظيره السويسري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على إستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السابعة.

وفى المقابل، سقط المنتخب الصربي أمام نظيره البرازيلي الأكثر تتويجا باللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "استاد 974"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ويتذيل منتخب الكاميرون وصربيا ترتيب المجموعة السابعة بدون أي رصيد من النقاط، فيما يتقاسم منتخبا البرازيل وسويسرا الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث يلتقي المنتخبان وجها لوجه مساء اليوم في نفس الجولة.

وتتسلح أسود الكاميرون بالعديد من النجوم بحثا عن تحقيق فوزه الأول وحصد الثلاث نقاط ومن أبرزهم ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أونانا حارس إنتر ميلان الإيطالي، وفينسينت أبو بكر هداف النصر السعودي، فيما يملك منتخب صربيا العديد من النجوم على رأسهم دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الإيطالي، ألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام الإنجليزي، وميلينكوفيتش سافيتش نجم فريق لاتسيو الإيطالي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202227171946989930055

بشرى سارة لجمهور البرازيل قبل مباراة اليوم !

11202228163244315498877

شاهد.. غانا تسجل الهدف الأول في مرمى كوريا الجنوبية

1120222816125712369326

الكاميرون يتعادل مع صربيا 3/3 في مباراة مثيرة

11202228124437469132091

بي إن سبورتس تعلن عن بث مباراتين مجانا اليوم.. تعرف عليهما

1120222814144932726720

شاهد.. صربيا تدك شباك الكاميرون بهدفين في دقائق مجنونة

11202228131422906253003

مشجع يقتحم الملعب ويكسر عصا راية الركنية في رأس أحد اللاعبين (فيديو)

أخبار متعلقة
11202224102223275583135

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022

11202224105444258349341

ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

1120222493551824573366

على وشك بدء مغامرة جديدة .. رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

112022249309685713798

برشلونة يوافق على بيع مهاجمه لعملاق البريميرليج

1120222491452629780380

رد وزير الرياضة السعودية بشأن "ميسي الوجه السياحي للمملكة" (فيديو)

112022249650851256302 (1)

مواجهات مثيرة اليوم في مونديال قطر.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة