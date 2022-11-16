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الأربعاء، 16-11-2022 03:53 م

أغلى 10 لاعبين في مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، والتي ستكون فرصة لمشاهدة أفضل اللاعبين في العالم، وسنستعرض في هذا التقرير أغلى لاعبي العالم.

الفرنسي كيليان مبابي(160 مليون يورو):

مع غياب النرويجي أيرلينغ هالاند (بقيمة 170 مليون يورو) عن بطولة العالم الحالية، يُعتبر المهاجم الفرنسي مبابي هو أغلى لاعب في مونديال قطر على الإطلاق بقيمة تصل إلى نحو 160 مليون يورو، وفقا لما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية.

وكان مبابي خلال الصيف الماضي هدفا لرغبة ريال مدريد، وهذا هو السبب في أن قيمته هي الأعلى في المونديال.

في حين يسعى مهاجم باريس سان جيرمان للفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

البرازيلي فينيسيوس جونيور(120 مليون يورو):
يحتل البرازيلي مهاجم ريال مدريد، والذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فينيسيوس جونيور المركز الثاني في الترتيب بقيمة 120 مليون يورو.
ويعتبر المنتخب البرازيلي من بين أقوى المرشحين للظفر باللقب العالمي للمرة الـ6 في تاريخه، وفي حال حدث ذلك ستكون هي المرة الأولى التي يتوّج فيها جونيور بالبطولة.
الإنجليزي فيل فودين(110 ملايين يورو):
شكل الإنجليزي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، ثنائية رائعة هذا الموسم رفقة النرويجي إيرلينغ هالاند وصنع له الكثير من الأهداف، وهو ما جعل قيمته المالية تقدر بنحو 110 ملايين يورو.
فودين سيلعب في كأس العالم مع منتخب الأسود الـ3 لأول مرة في تاريخه، وسيسعى جاهدا لإيصالهم إلى أدوار متقدمة وربما التتويج باللقب الغائب عن خزائنهم منذ العام 1966.
ترتيب بقية اللاعبين: 
بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة، هناك أسماء كبيرة أخرى ستشارك أيضا في قطر بقيمة سوقية عالية وهم:
4- البلجيكي تيبو كورتوا (60 مليون يورو).
5- الأورغوياني فيديريكو فالفيردي (100 مليون يورو).
6- الألماني جمال موسيالا (100 مليون يورو).
7- الكندي ألفونسو ديفيز (100 مليون يورو).
8- الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (70 مليون يورو).
9- الإنجليزي جود بيلينغهام (100 مليون يورو).
10- الإسباني بيدرو غونزاليز لوبيز (بيدري) (100 مليون يورو).

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