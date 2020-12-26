أكثر من 10 ألاف مصوت حتى الآن ،، صالح راتب يتصدر استفتاء ملاعب

الوكيل الاخباري - أطلق موقع ملاعب الرياضي استفتاء جماهيري لإختيار النجم الرياضي الأردني الأفضل لعام "2020"، حيث بدأ التصويت يوم الأربعاء الماضي وسيستمر حتى نهاية العام .



وشهدت الأيام الأولى من التصويت إقبالا جماهيرياً عالياً للتصويت وإن كانت الأفضلية لنجوم كرة القدم على باقي الألعاب، حيث زاد عدد الأصوات حتى اللحظة عن الـ "10" صوت.



ويتصدر نجم الوحدات والمنتخب الوطني لكرة القدم صالح راتب التصويت بنسبة "29%" من الأصوات، فيما جاء زميله بالوحدات والمنتخب الوطني فراس شلباية ثانياً بـ "19%"، والمحترف الأردني بصفوف القادسية الكويتي عدي الصيفي ثالثاً بـ "11%" من الأصوات.



ويحل نجم المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش بالمركز الرابع بنسبة "8%" من الأصوات، وتأتي هدافة المنتخب الوطني ونادي عمان ميساء جباراة بالمركز الخامس بنسبة "6%" من الأصوات.



وبإمكانكم التصويت للنجم الأميز من وجهة نظركم عبر الرابط التالي :

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