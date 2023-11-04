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كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

السبت، 04-11-2023 04:15 م

أمرابط على دكة بدلاء مانشستر يونايتد أمام فولهام

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الوكيل الإخباري - أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، على ملعب كرافين كوتاج، اليوم السبت، في الجولة 11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويسعى اليونايتد، للخروج من كبوته بعد خسارة الديربي أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في البريميرليج، ثم توديع كأس الاتحاد على يد نيوكاسل.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: 

أونانا - ماجواير - إريكسن - جارناتشو - دالوت - أنتوني - وان بيساكا - إيفانز - ماكتوميناي - برونو فيرنانديز - هويلوند

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بايندير وريجيلون وفاران وسفيان أمرابط وحنبعل وماينو وماونت وبيليستري ومارسيال. 

فيما جاء تشكيل فولهام كالآتي: 

لينو - كاستاني - باسي - ريام - روبنسون - بالينيا - أيوبي - ويلسون - بيريرا - ويليان - مونيز

 

ملاعب

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