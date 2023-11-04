أمرابط على دكة بدلاء مانشستر يونايتد أمام فولهام

الوكيل الإخباري - أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، على ملعب كرافين كوتاج، اليوم السبت، في الجولة 11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويسعى اليونايتد، للخروج من كبوته بعد خسارة الديربي أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في البريميرليج، ثم توديع كأس الاتحاد على يد نيوكاسل.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:



أونانا - ماجواير - إريكسن - جارناتشو - دالوت - أنتوني - وان بيساكا - إيفانز - ماكتوميناي - برونو فيرنانديز - هويلوند



ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بايندير وريجيلون وفاران وسفيان أمرابط وحنبعل وماينو وماونت وبيليستري ومارسيال.



فيما جاء تشكيل فولهام كالآتي:



لينو - كاستاني - باسي - ريام - روبنسون - بالينيا - أيوبي - ويلسون - بيريرا - ويليان - مونيز

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