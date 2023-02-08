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الأربعاء، 08-02-2023 04:12 م

أمرابط يتصدر 3 صفقات مرتقبة لبرشلونة

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الوكيل الإخباري - يسعى مسؤولو برشلونة لدعم الفريق الكتالوني بعناصر مميزة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة برشلونة ترى أن الفريق بحاجة لتدعيمات عاجلة في الصيف، رغم تصدر الليجا في الموسم الحالي.

وكشفت أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، حدد في الاجتماع الأخير مع إدارة النادي، أهداف البارسا في الميركاتو الصيفي، والتي تتلخص في ضم الثلاثي: يانيك كاراسكو وسفيان أمرابط وفيتور روكي

وأشارت إلى أن صفقة كاراسكو شبه مضمونة، بسبب أحقية برشلونة في شرائه الصيف المقبل مقابل 15 مليون يورو فقط، وفقا لعقد بيع ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن برشلونة يتمسك بصفقة أمرابط بعد فشل ضمه في الشتاء على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى بند شراء يبلغ 37 مليونا.

وذكرت أن النادي الكتالوني سيضطر لدخول مفاوضات جديدة مع نادي فيورنتينا لحسم الصفقة.

وستكون الصفقة الثالثة للبارسا في الميركاتو، التعاقد مع الشاب البرازيلي فيتور روكي نجم أتلتيكو باراناينسي، الذي يحظى أيضا باهتمام قوي من باريس سان جيرمان وتشيلسي.

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