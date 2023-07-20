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الخميس، 20-07-2023 03:34 م

أموال طائلة في مهب الريح.. بيكهام يصدم عشاق ميسي

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الوكيل الإخباري - اثار الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد الشركاء في ملكية نادي إنتر ميامي، الجدل بتصريحاته حول إمكانية تأجيل الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي.

وقرر ليونيل ميسي الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال هذا الصيف، وكان من المتوقع ظهوره أمام كروز أزول المكسيكي خلال هذا الأسبوع.

ولكن ديفيد بيكهام قال في تصريحات لشبكة "ESPN Argentina": "لا نعرف إذا كان ليو سيلعب المباراة أم لا، يجب أن يكون جاهزا قبل العودة للمباريات مرة أخرى".

وأضاف: "علينا القيام بحمايته والتأكد من جاهزيته، لأنه كان في إجازة ووصل لتوه إلى ميامي ويبدو في حالة جيدة، لكن القرار في النهاية يعود له والمدرب تاتا مارتينو".

يذكر أن تذاكر مباراة نادي إنتر ميامي وفريق كروز أزول المكسيكي، تم بيعها بالفعل برسوم باهظة للغاية، حيث تترقب الجماهير ظهور ميسي للمرة الأولى بقميص الفريق الأمريكي.

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