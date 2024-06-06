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الخميس، 06-06-2024 02:33 م

أندية الدوري الانجليزي ترفض إلغاء تقنية الفيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ذا أثلتيك عن أن "البريميير ليغ" سيشهد اليوم الخميس قراراً مصيرياً يؤثر على مستقبل المسابقة.

قالت الصحيفة إنه الأندية ستعقد اجتماعها السنوي مع رابطة الدوري الإنجليزي، لافتة إلى أن أبرز ما سيتم مناقشته خلال الاجتماع طلب نادي وولفرهامبتون بإلغاء تقنية الفيديو.

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وأوضحت: "من المتوقع أن ترفض أندية "البريميير ليغ" هذا المقترح وأن يستمر "الفار" في موقعه ضمن أساسيات موسم 2024-2025".


وأضافت: "تتمتع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بحق دستوري في اقتراح تغييرات في القواعد، لكن أي اقتراح من هذا القبيل يتطلب أغلبية الثلثين (14 من أصل 20 ناديًا) لتمريره، ومن غير المتوقع أن يتم التوصل إلى ذلك، إذ هناك شعور بأن معظم الأندية ستميل إلى تحسين النظام الحالي بدلا من التخلص منه تماماً".

وأضافت: "من المقرر أيضاً أن يتم إجراء تغييرات رسمية في الموسم المقبل، مع إدخال عمليات التسلل شبه الآلية التي تمت الموافقة عليها في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل (نيسان) الماضي".


وذكرت: "تم استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2019، ما يساعد على تحسين عملية صنع القرار، ولكنه أيضاً يثير جدلاً مستمراً، بينما أدرج ولفرهامبتون مجموعة من التداعيات، بما في ذلك التأثير على احتفالات الأهداف، والارتباك داخل الملاعب بسبب عمليات التفتيش المطولة وضعف التواصل وتضاؤل مساءلة المسؤولين على أرض الملعب".

 

ملاعب

 


 




 

 


 

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