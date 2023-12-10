أنسجة العنكبوت تغطي أفخم سيارات أسطورة السيتي

الوكيل الإخباري - اعترف أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو أنه أهدر 361 ألف إسترليني على شراء سيارة فاخرة من طراز لامبورغيني أفينتادورلم يستخدمها.



نقلت صحيفة ذا صن تصريحات للنجم الأرجنتيني المعتزل قال خلالها إنه لا يعلم لماذا اشترى هذه السيارة ضمن أسطول السيارات الذي يمتلكه.



وأضاف: "اشتريت السيارة في (كانون الثاني) 2021، ولكن بالكاد استخدمتها مرات قليلة، بعدما قطعت مسافة 1200 كيلومتراً فقط".



وأضاف: "لقد كنت أفكر لمدة عامين عن السبب الذي اشتريت هذه السيارة من أجله، والشيء الوحيد الذي حدث هو أنها أصبحت مغطاة بأنسجة العنكبوت".



وأشارت الصحيفة إلى أن نجم السيتي يمتلك مجموعة من السيارات الفاخرة، أبرز رانج روفر لأحد أبرز الطرازات للسيارة البريطانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني، وشوهدت في فيلم سيبكتر لجيمس بوند، إلى جانب سيارة فيراري قيمتها 250 ألفاً، والعديد من السيارات الأخرى.



واختتمت: "أغويرو كان يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني أثناء وجوده مع مانشستر سيتي الذي لعب في صفوفه 10 سنوات، قبل أن ينتقل في 2021 إلى برشلونة، ولكن بعدما أصيب بمرض في القلب قرر الاعتزال عقب 5 شهور فقط مع البرسا".





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