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السبت، 11-02-2023 04:15 م

أنشيلوتي يكشف فرص بنزيما من المشاركة في نهائي مونديال الأندية

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الوكيل الإخباري - يعول كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التمرين الأخير لفريقه، لتحديد مشاركة مهاجمه المخضرم الفرنسي كريم بنزيما من عدمها اليوم السبت، في نهائي مونديال الأندية ضد الهلال السعودي.

وغاب بنزيما لإصابة بفخذه عن نصف النهائي أمام الأهلي المصري (4-1) الأربعاء، على غرار المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وفيما بقي كورتوا في مدريد، انضم بنزيما، حامل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، وميليتاو إلى بعثة الفريق الملكي في المغرب الذي يستضيف مونديال الأندية.

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وعما إذا كان سيدفع ببنزيما وميليتاو في لقاء الهلال، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة "وصلا أمس لأننا نعتقد أن لديهما فرصة للعب.

 

تدريب اليوم سيكون مهما بالنسبة لهما وأعتقد أن لديهما فرصة للعب. سيتدربان اليوم ثم سأقرر ما إذا بإمكانهما اللعب أم لا".

وتابع المدرب المخضرم "اللقب سيمنحنا المزيد من الزخم والثقة. نحن قريبون جدا. لقد كان الوصول إلى هنا صعبا جدا وقدمنا تضحيات كثيرة. أطلب من الفريق الاستمتاع بهذه المباراة والقيام بأفضل ما يمكن، مع التطلع دائما للفوز".


ويستضيف ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط، مواجهة ريال مدريد والهلال، حيث يبحث الريال لحصد لقبه الخامس في كأس العالم للأندية بينما يتطلع الهلال ليصبح أول فريق عربي يتوج بلقب المسابقة.

 

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