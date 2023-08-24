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الخميس، 24-08-2023 03:57 م

أنشيلوتي ينهي الجدل حول مبابي: لن يكون معنا هذا الصيف!

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الوكيل الإخباري - أنهى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أستبعد بنسبة 100%، التعاقد مع أي لاعب آخر هذا الصيف".

وكانت تقارير صحفية، تكهنت بإمكانية تقدم الملكي بعرض في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات من أجل ضم مبابي، بعد حل اللاعب لأزمته مع الإدارة الباريسية.

وكان النادي الملكي تعاقد مع 5 لاعبين جدد هذا الصيف، وهم جود بيلينجهام، أردا جولر، خوسيلو، فران جارسيا، وأخيرا استعارة الحارس كيبا أريزابالاجا من تشيلسي.

وبشأن إمكانية الاستغناء عن لاعبين آخرين، رد المدرب الإيطالي "أعتقد أننا أكملنا القائمة، وكل لاعب يركز في الموسم الجديد".

وأردف كارلو "ربما يغير أي لاعب رأيه، ولكنني لا أتخوف من ذلك".

كما علق المدير الفني لريال مدريد على صفقات الدوري السعودي، وآخرها انتقال جابرييل فاييجا من سيلتا فيجو إلى أهلي جدة، قائلا "من الواضح أن الأندية السعودية تصرف أموالا أكثر من فرق أوروبا".

وواصل "كل الأطراف من حقها أن تتصرف كما تشاء، ولكن الجهات الدولية لكرة القدم عليها تقييم هذه الظاهرة بعناية شديدة، لتحقيق التوازن في السوق".

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