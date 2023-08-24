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الخميس، 24-08-2023 04:31 م

أهلي جدة يخطف موهبة الليجا

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الوكيل الإخباري -  حسم أهلي جدة السعودي، التعاقد مع أحد مواهب بطولة الدوري الإسباني "ليجا" خلال الساعات الماضية.

وبحسب خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، فإن جابرييل فيجا لاعب سيلتا فيجو وافق على الانتقال لصفوف أهلي جدة، بعدما تقدم النادي السعودي بعرض لناديه وتمت الموافقة عليه.

وأشار رومانو، إلى أن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة كان عامل حسم في التعاقد مع جابرييل فيجا.

وأفاد أن الجانب السعودي يريد الاستثمار في أفضل مواهب العالم.

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وكان فيجا على رادار العديد من أندية أوروبا، مثل ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وباريس، وتوصل لاتفاق مع نابولي قبل أيام، لكن تحولت وجهته في النهاية صوب أهلي جدة.

وتألق فيجا، الذي يطلق عليه لقب "كاكا الصغير"، مؤخرًا مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 11 هدفًا وصنع 4 أهداف في 40 مباراة مع سيلتا فيجو الموسم الماضي.

 

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