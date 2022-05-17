أهم الأرقام والتفاصيل من الجولة السادسة لدوري المحترفين

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

اختتمت الجولة السادسة من دوري المحترفين، بإقامة 6 مباريات ، وشهدت مواصلة انفراد الحسين إربد بالصدارة، وتسجيل الفوز الأول لمغير السرحان بتاريخ مشاركاته بالدوري واستمرار الجدل التحكيمي الكبير.











موقع ملاعب رصد أهم الشذرات والأرقام من الجولة ، ونقدمها لكم ..







1/ الفوز الأول لمغير السرحان :





شهدت الجولة السادسة الفوز التاريخي الأول لفريق مغير السرحان بدوري المحترفين، حيث تعادل الوافد الجديد للدوري في 3 مباريات وخسر في مباراة، قبل أن يفوز على شباب الأردن بنتيجة 3/2، علما أنه يمتلك مباراة مؤجلة مع الوحدات .





2/ 4 انتصارت × تعادلين :



فازت 4 فرق في هذه الجولة، وهي سحاب على السلط، مغير السرحان على شباب الأردن، الحسين إربد على الصريح والفيصلي على الجزيرة، فيما تعادل الرمثا مع الوحدات، ومعان مع شباب العقبة.





3/ أقوى هجوم :



سجل فريق الحسين إربد 10 أهداف والرمثا، شباب الأردن، مغير السرحان والصريح 8 أهداف، فيما لم يسجل فريقا معان و السلط إلا هدفين حتى الآن.





4/ أقوى دفاع :



لم تتلق شباك الحسين إربد إلا هدفين وهو الرقم ذاته لللوحدات، وللتذكير فإن الأخير خاض مبارتين فقط، بسبب تأجيل مبارياته لمشاركته بدوري أبطال اسيا فيما تلقت شباك شباب الأردن والصريح 10 أهداف، والجزيرة 9 أهداف.



5/ الأكثر فوزا :



فاز فريق الحسين إربد 4 مباريات، فيما لم يحقق فريق الجزيرة أي انتصار حتى الآن .







6/ لا خسارة :







لم تخسر فرق الحسين إربد، الفيصلي، شباب العقبة والوحدات أي مباراة حتى الآن، فيما كان الصريح والجزيرة الأكثر خسارة بـ 4 مباريات .







7/ الأكثر تعادلا :



تعادل شباب العقبة في 4 مباريات من أصل 5 مواجهات خاضها ، فيما لم يتعادل فريق الصريح أبدا، وتعادلت فرق الوحدات، الرمثا، شباب الأردن والسلط مرة واحدة حتى الآن .







8/ هداف الدوري :



ينفرد البرازيلي دوغلاس، مهاجم فريق شباب الأردن بصدارة هدافي الدوري بتسجيله 5 أهداف بالموسم الحالي، أمام لاعب سحاب كالديرون صاحب الـ 3 أهداف .







9/ غضب من التحكيم :



بعد أن شهدت مباراة الفيصلي والحسين جدلا كبيرا على الأداء التحكيمي بسبب الكثير من القرارت التي اعتبرها المتابعون خاطئة في الجولة الماضية، تواصل التحفظ على الأداء التحكيمي في مباراة الرمثا والوحدات، وخصوصا في لقطة التدخل العنيف على لاعب الأخضر منذر أبو عمارة والتي تم المطالبة باحتسابها ركلة جزاء .



10/ الحضور الجماهيري الأكبر :



شهدت الجولة حضورا جماهيريا كبيرا في مباراتي الفيصلي والجزيرة على ستاد عمان الدولي، ومباراة الرمثا والوحدات على ستاد الحسن بإربد .

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المصدر : ملاعب