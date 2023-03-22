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الأربعاء، 22-03-2023 04:02 م

أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

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الوكيل الإخباري  - أعلن النجم الألماني المخضرم، مسعود أوزيل، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، اليوم الأربعاء.

وكتب أوزيل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "كنت فخورا بكوني لاعبا محترفا على مدار 17 عاما، ولكن تعرضت في الفترة الأخيرة لإصابات عديدة، تؤكد أنه حانت لحظة ترك المسرح الكبير لكرة القدم".

وأضاف: "أشكر الأندية التي لعبت لها، شالكة وفيردر بريمن وأرسنال وريال مدريد وفينيربخشة وباشاك شهير، أشكر أيضا جميع زملائي والمدربين الذين عملت معهم، وكذلك الجماهير التي ساندتني كثيرا".

كما وجه اللاعب الألماني الشكر لأفراد عائلته وأصدقائه والمقربين منه، مشيرا إلى أنه سيظهر من حين لآخر عبر حساباته الرسمية للحديث للجماهير.

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