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السبت، 11-05-2024 03:28 م

أوكسير يعود للدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري - ضمن أوكسير، عودته للدرجة الأولى في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه أميان الجمعة بدون أهداف، ضامنا لقب بطولة الدرجة الثانية.

وقبل مرحلة من نهاية منافسات المستوى الثاني، حصد رجال المدرب كريستوف بيليسييه 71 نقطة من 37 مباراة، بفارق أربع عن أنجيه الثاني.

وحقق أنجيه فوزا صعبا على أنيسي 2-1، لينفرد بالمركز الثاني المؤهل إلى الدرجة الأولى، بفارق نقطتين عن سانت اتيان الذي تعادل مع روديز 1-1.

وبعد ضمانهم لقب الثانية، احتفل لاعبو أوكسير لنحو 10 دقائق مع جماهيرهم التي انتقلت خارج ملعبها.


ويملك أوكسير في جعبته لقب دوري الدرجة الأولى لموسم 1996، أحرزه بقيادة مدربه التاريخي غي رو.

وهذا الصعود الثاني لأوكسير في 3 مواسم إلى الدرجة الأولى. تحقق بفضل مدربه بيليسييه القادم في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بدلا من المقال جان مارك فورلان.


وهذه المرة السابعة ينجح بيليسييه، 58 عاما، برفع فريق إلى مستوى أعلى، والثالثة للدرجة الأولى، بيد أنه أخفق في إبقاء فريق المدينة الصغيرة البالغ عدد سكانها 35 ألف نسمة في الدرجة الأولى الموسم الماضي، عندما حل في المركز ال17.

وخفض الفريق الذي يملكه الصيني جيمس جو ميزانيته من 32 مليون يورو إلى 22 مليونا، ويتوقع أن يرفعها بين 30 و35 مليون يورو بفضل ارتفاع عائدات النقل التلفزيوني.

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