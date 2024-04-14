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الأحد، 14-04-2024 03:23 م

أولمبي النشامى يلتقي نظيره الأسترالي الاثنين

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الوكيل الإخباري -  يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم مع نظيره الأسترالي عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الاثنين، في مستهل مشواره ببطولة كأس آسيا التي تقام في قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس.

ويخوض المنتخب مباراته الثانية أمام قطر 18 الشهر الحالي، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة غينيا رابع أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.  

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