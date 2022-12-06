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الثلاثاء، 06-12-2022 12:08 م

أول إقالة من الاتحاد الألماني بعد كارثة مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاثنين، أول قرار إقالة، بعد كارثة خروج المنتخب الأول من دور المجموعات بكأس العالم "قطر 2022".

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إنه قرر "إنهاء عقد أوليفير بيرهوف مدير الاتحاد".

وكان المنتخب الألماني قد ودع البطولة بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل أمام إسبانيا والفوز على كوستاريكا.

وحل منتخب "المانشافت" ثالثا في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف خلف منتخب "الماتادور"، بينما جاء "الساموراي" الآسيوي في الصدارة بـ6 نقاط.

ويعد هذا الإخفاق هو الثاني على التوالي للمنتخب الألماني، بعد توديع مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات أيضا.

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