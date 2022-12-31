أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه لنادي النصر السعودي

الوكيل الإخباري - عرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تشوقه لبدء تجربة جديدة في مسيرته، بعدما وقع عقد انضمامه لنادي النصر السعودي الجمعة.



ونقل موقع نادي النصر عن اللاعب البالغ 37 عاما قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".

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وأضاف: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".



وكان نادي النصر، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.



وستكون تجربة رونالدو مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

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