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الخميس، 19-10-2023 03:21 م

أول تعليق للهلال السعودي بعد تعرض نجمه نيمار لإصابة قوية

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الوكيل الإخباري - تفاعل نادي الهلال السعودي مع تعرض نجمه البرازيلي نيمار لإصابة "مقلقة" خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي  الأربعاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وتعرض الرياضي ابن الـ31 عاما المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس، فخرج باكيا ودخل ريشارليسون بدلا منه.

وظهر نيمار عقب المباراة التي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون رد، وهو يسير على عكازين ويضع واقيا على ساقه، ما يدل على أن الإصابة قوية وربما تطول مدة غيابه عن فريقه السعودي

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وفي أول تعليق له على إصابة نجمه الجديد، أعرب نادي الهلال عن أمنيته بشفاء نيمار، إذ نشر صورة للنجم البرازيلي وهو يغادر ملعب مباراة البرازيل وأوروغواي على حمالة ويضع يده على وجهه، وكتب على حساب الفريق على منصة "إكس": "نتمنى لك الشفاء العاجل نيمار".

وكان طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "إصابة نيمار لا نزال نشك بأنها التواء في الركبة ولكن نحتاج لعمل المزيد من الفحوصات وإعادة التقييم".

وأضاف: "لقد حدثت الإصابة قبل ساعة تقريبا، يجب أن ننتظر قليلا حتى الغد لكي نتمكن من معرفة كيفية استجابة الركبة، من المتوقع أن تتورم في هذه الحالة ومن ثم نقوم بعمل الفحص السريري".

 

 

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