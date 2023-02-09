أول تعليق لمدرب الأهلي بعد الخسارة أمام ريال مدريد

الوكيل الإخباري - قال السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي المصري، إنه يشعر بالإحباط بسبب الخسارة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وإن الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة.



وخسر الأهلي المباراة بنتيجة 1-4، وقدم لاعبو "المارد الأحمر" أداء جيدا في الشوط الأول لكن الفريق انهار في الشوط الثاني حيث استقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

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وقال كولر في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إن فريقه بدأ اللقاء بشكل جيد، ولكنه لم يستغل بعض الفرص التي لاحت له.



وأوضح أن الأهلي يتحسن بشكل كبير، وسيكون أفضل في المستقبل.



وأشار كولر إلى أنه يتولى مسؤولية تدريب الأهلي منذ أشهر فقط، ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق.

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