السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

اكتشاف حالة غير نمطية من جنون البقر في أميركا

G7 تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا والسعي لعلاقات بناءه مع الصين

المملكة على موعد مع عواصف ترابية تنعدم فيها الرؤية

الضريبة: نظام الفوترة لا يرتّب أي تكاليف مادية على المكلفين

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

التعامل مع 899 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الكواليت: انتاج 1000 طن من صوف الأغنام سنوياً في الكرك

السبت، 20-05-2023 12:24 م

أول تعليق لمدرب ليفربول بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي

520232091823320012659


الوكيل الإخباري -  أصر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول على أن إيقافه لن يكون له تأثير سلبي على محاولة ليفربول اللحاق بمانشستر يونايتد في السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوقف كلوب مباراتين بعد تشكيكه في نزاهة الحكم بول تيرني عقب فوز "الريدز" على توتنهام في أبريل الماضي ضمن منافسات المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتم تعليق الإيقاف الخاص بالمباراة الثانية حتى نهاية الموسم المقبل، في حال لم يرتكب المدرب الألماني أي انتهاكات أخرى في تلك الفترة.

وقال كلوب للصحفيين الجمعة، بعد صدور قرار معاقبته من قبل الاتحاد الإنجليزي "توقعت عقوبة مع كل الأشياء التي نعرفها وكل الأشياء التي يمكن أن نسمعها".

وتابع "كان الناس من حولي سلبيين للغاية، وكانوا يعتقدون أن الأمر سيكون أطول. لذا، هناك مباراة واحدة، لا بأس".

ويأتي إيقاف كلوب في فترة حساسة بالنسبة لليفربول، خامس الدوري، حيث يطمح لإنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى المسابقة القارية الأم دوري أبطال أوروبا، إذ يتخلف حاليا عن مانشستر يونايتد الرابع بنقطة واحدة إلا أن الأخير لديه مباراة مؤجلة.

وحقق "الريدز" الفوز في مبارياته السبع الأخيرة،
ويواجه نظيره أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة 37 ما قبل الأخيرة من الدوري وهي المباراة التي سيغيب عنها كلوب.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232093121996446526

دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة حاسمة في الدوري الألماني

520232092738684402879

تشافي يعلق على سقوط ريال مدريد برباعية أمام مانشستر سيتي

520232092340387893763

النصر السعودي يقرر التصعيد ضد المهاجم المغربي حمد الله

520232092031411979618

عرض أوروبي غريب قد يعجل برحيل رونالدو عن الدوري السعودي

520232091345877841174 (1)

بسبب صلاح.. ليفربول يرسل خطابا غاضبا إلى الاتحاد الإنجليزي

5202318163026917936782 (1)

سان جيرمان يطمح بحسم لقب الدوري وتحقيق أرقام قياسية جديدة

أخبار متعلقة
52023169115863966398

كلوب يكشف ما يحتاجه ليفربول للتأهل لدوري الأبطال

520231511649293676523

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

520237125235376898033

كلوب يكشف عن اللاعب الذي أحدث تأثيرا كبيرا في نتائج ليفربول الأخيرة

520237112726571258120

أول تعليق لصلاح بعد إنجازه التاريخي في مباراة برينتفورد

52023414423111518944 (1)

كلوب يبرر استمرار محمد صلاح كمسدد لركلات الترجيح

520231112035952493057

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة