أول تعليق لمدرب منتخب إيران بعد تعرضه لهزيمة ساحقة

الوكيل الإخباري - صرح البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، بأن المباراة أمام إنجلترا انتهت في الشوط الأول بعد تلقيه ثلاثة أهداف، وعدم قدرة لاعبيه على التسجيل لذا تلقى خسارة كبيرة.



وتعرض منتخب إيران لأكبر هزيمة في تاريخ مشاركاته في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بخسارته أمام إنجلترا (2-6) اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية امونديال قطر 2022.



وقال كيروش بعد المباراة: "رأيي بسيط وواقعي للغاية. انتهت المباراة في الشوط الأول بنتيجة (0-3) كان الهدف الوحيد إذن هو الاستمتاع باللعبة وأن نكون جزءا من اللحظة التي كان علينا فيها الاحتفاظ بالشجاعة، ومحاولة لعب كرة القدم بطريقتنا".



وأضاف كيروش: "الفريق استمر في اللعب حتى النهاية، لكن فارق المستوى بين اللاعبين كان موجودا منذ البداية".



وتابع: "تعلمنا من هذا الدرس، وأصبحنا أكثر استعدادا لمواجهة ويلز، وسنحاول الفوز في المباريات المقبلة".



وواصل المدرب البرتغالي المخضرم: "لاعبو إيران ليسوا في أفضل جاهزية ذهنية، لكنني فخور بما قدموه".



وأشار: "في السابق كانت لدينا مساندة أكبر من الجمهور، بينما الأشخاص الذين لا يشجعون إيران لا نريدهم، نريد هتافات متواصلة من الجماهير لنا".



وعن إصابة الحارس الأساسي لمرمى إيران علي رضا جاهنباخش مع بداية مواجهة إنجلترا، أكد كيروش أنه يعاني من ارتجاج في المخ ونزف دماء كثيرة، مؤكدا أنه ذهب إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات".



وختم كارلوس كيروش (69 عاما): "هدفنا تصحيح ما سيأتي في قادم المباريات، وكان بالإمكان تفادي الخسارة لولا أننا فقدنا حضورنا الذهني"

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