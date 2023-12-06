الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق شبكة أنفاق حماس

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية

القسام : قنصنا 6 جنود صهاينة

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

الأربعاء، 06-12-2023 04:08 م

أول تعليق من شتيجن بعد الاختيار المزعج

1220236145610369717745


الوكيل الإخباري - علق الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، على قرار خضوعه للعملية الجراحية، في ظل معاناته من آلام الظهر.

وتعرض شتيجن لإصابة في الظهر خلال تواجده في معسكر منتخب ألمانيا، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب منذ ذلك الوقت.

وأعلن برشلونة، أمس الثلاثاء، في بيان رسمي، خضوع تير شتيجن لعملية جراحية، للتخلص من الإصابة.

وكتب تير شتيجن، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد محادثات مكثفة مع الفريق الطبي للنادي والعديد من الخبراء الداعمين، قررنا الخضوع لعملية جراحية".

وأضاف: "من الواضح أن فترة الغياب تزعجني، إنه القرار الصحيح والآمن من أجل العودة في أفضل الظروف للنادي والمنتخب الوطني".

ومن المتوقع أن يغيب تير شتيجن لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202361657794933241

تجاهل بنزيما.. كريستيانو في تشكيل أحلام نجم اتحاد جدة

1220236154835874425183

الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

1220236144011803965628

مبابي يورط إنريكي في سؤال شائك

1220236142132148683795

برشلونة يحسم قراره بشأن بديل تير شتيجن

1220236114434400400510

كبوة يونايتد تحفز تشيلسي وسترلينج لإنهاء العقدة

122023611344158752762

دورتموند يخطط لحرمان برشلونة من جوهرة المونديال

أخبار متعلقة
1220236142132148683795

برشلونة يحسم قراره بشأن بديل تير شتيجن

122023512279477622236

برشلونة يدرس عرض ليفاندوفسكي للبيع

1120239142936808341282

أبرزها الكلاسيكو.. 5 أسباب وراء كبوة ليفاندوفسكي

1120239115125794144604

برشلونة يضع خطة تكريم ميسي

1120238103911752300923

سبب إضافي يتحكم في موعد عودة دي يونج

112023771028576150268 (1)

جواو فيليكس.. فترة جفاف تشكل لغزا محيرا داخل برشلونة