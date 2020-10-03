أول تعليق من ماني بعد إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ جاء أول تعليق من النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، على إصابته بفيروس كورونا في رسالة كتبها على حسابه الشخصي على “إنستجرام”.
وقال ماني في رسالته لمتابعيه: “مرحبًا، لقد جاءت نتيجتي إيجابية ولكني أشعر أنني بخير ولا أظهر أعراض قوية. سأبدأ عزلي وعملية التعافي فورًا. تأكدوا أن تبقوا آمنين واتبعوا كل القواعد لحماية أنفسكم وأحبائكم لتفادي الموجة الثانية من فيروس كوفيد-19 الذي ينتشر حول العالم”.
واختتم السنغالي رسالته قائلًا: “سأعود أقوى من ذي قبل، وسنعبر هذا معًا”.
وكان ليفربول قد أصدر بيانًا على موقعه الرسمي، مساء اليوم الجمعة، أعلن فيه أن عينة ساديو ماني جاءت إيجابية بفيروس كوفيد-19، فيما يخضع حاليًا للعزل الشخصي حسب الإرشادات الضرورية.
وأوضح ليفربول أن اللاعب، الذي شارك كأساسي وسجل في فوز فريقه، الاثنين الماضي، على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أظهر بعض الأعراض الخفيفة للإصابة بالفيروس، لكنه في صحة جيدة بشكل عام.
وتابع: “رغم ذلك، فإنه كما كان الوضع مع تياجو ألكانتارا، سيستمر نادي ليفربول في اتباع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، وماني سيقوم بعزل نفسه للمدة الزمنية المطلوبة”.
Hello I´ve been tested positive but I am feeling good and not showing heavy symptoms. I will begin my quarantine and recovery process immediately Make sure that you stay safe and follow all rules to protect yourself and your loved ones to avoid a second wave of the COVID-19 Virus spreading all over the world I will be back stronger than before! We will get through this together💪💪# Salut à tout le monde,J’ai été testé positif au Coronavirus Mais je voudrais vous rassurer que je me sens bien. Je n'ai pas de symptôme sévère. A cet effet, j’ai immédiatement été mis en quarantaine afin de bien récupérer. Pour votre santé et celle de vos proches, continuez à respecter les mesures barrières. Vous participerez à freiner la deuxième vague de contamination et ainsi empêcher la propagation de la Covid 19 dans le monde. Je reviendrai plus fort qu'avant ! Ensemble nous sortirons de cette épreuve💪💪 !
المصدر : ملاعب
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