أول تعليق من ماني بعد إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ جاء أول تعليق من النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، على إصابته بفيروس كورونا في رسالة كتبها على حسابه الشخصي على “إنستجرام”.



وقال ماني في رسالته لمتابعيه: “مرحبًا، لقد جاءت نتيجتي إيجابية ولكني أشعر أنني بخير ولا أظهر أعراض قوية. سأبدأ عزلي وعملية التعافي فورًا. تأكدوا أن تبقوا آمنين واتبعوا كل القواعد لحماية أنفسكم وأحبائكم لتفادي الموجة الثانية من فيروس كوفيد-19 الذي ينتشر حول العالم”.





واختتم السنغالي رسالته قائلًا: “سأعود أقوى من ذي قبل، وسنعبر هذا معًا”.

وكان ليفربول قد أصدر بيانًا على موقعه الرسمي، مساء اليوم الجمعة، أعلن فيه أن عينة ساديو ماني جاءت إيجابية بفيروس كوفيد-19، فيما يخضع حاليًا للعزل الشخصي حسب الإرشادات الضرورية.





وأوضح ليفربول أن اللاعب، الذي شارك كأساسي وسجل في فوز فريقه، الاثنين الماضي، على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أظهر بعض الأعراض الخفيفة للإصابة بالفيروس، لكنه في صحة جيدة بشكل عام.



وتابع: “رغم ذلك، فإنه كما كان الوضع مع تياجو ألكانتارا، سيستمر نادي ليفربول في اتباع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، وماني سيقوم بعزل نفسه للمدة الزمنية المطلوبة”.

اضافة اعلان



المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



