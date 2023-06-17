أول تعليق من مسؤولي السعودية بعد ضياع صفقة ميسي

الوكيل الإخباري - خرج أول تعليق من مسؤولي السعودية على خسارة دوري روشن السعودي لصفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أشهر عديدة من المفاوضات.



وفشلت المفاوضات في المحطات الأخيرة لضم الأرجنتيني إلى نادي الهلال السعودي، قبل أن يعلن ميسي تفضيله الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي



وحول ذلك صرح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، للصحافة: "اليوم أصبح الدوري السعودي جذابا بشكل كبير جدا، لن نكتف فقط بأسماء محدودة من المدربين والنجوم العالميين، صحيح أن ميسي من أعظم اللاعبين على مر التاريخ، لكن الأسماء التي ستأتي الدوري السعودي ستكون بنفس نجومية ميسي".



وضم دوري روشن حتى الآن اثنين من نجوم العالم، إذ تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، فيما ضم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما في الصيف الجاري.



وينتظر المزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكية أكبر 4 أندية في المملكة وهي: الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي.

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