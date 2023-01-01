الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة...إنجازات ونقلة نوعية في تشجيع الاستثمار لعام 2022

تقرير اقتصادي عالمي: أسعار الحديد والصلب والألومنيوم ستشهد انخفاضاً في 2023

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

كيف ستكون مبيعات السيارات الكهربائية في 2023 ؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يوضح

بلدية الوسطية تباشر بتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار

المناطق الحرة: عطاء بمليون دينار لتركيب نظام مراقبة

مع أول العام.. تراجع أسعار الوقود في الإمارات

الحرس الثوري: مقتل أحد عناصر الباسيج خلال اضطرابات في محافظة أصفهان

التعامل مع 1213 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الأحد، 01-01-2023 12:22 م

أول رد فعل لشقيقة رونالدو بعد انتقال الدون للنصر السعودي

1202319745765456532


الوكيل الإخباري -  تفاعلت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع انتقاله لنادي النصر السعودي.

وكان رونالدو حديث وسائل الإعلام أمس الجمعة، بعد إعلان انتقاله للنصر السعودي بعقد يمتد حتى العام 2025، وسيجعل منه أعلى اللاعبين أجرا في العالم براتب سنوي يصل إلى حدود 200 مليون يورو وفقا لمصادر إعلامية موثوقة.

ودعمت كاتيا أفييرو قرار شقيقها بالانتقال للنادي السعودي، حيث كتبت عبر خاصية "الستوي" في حسابه على موقع "إنستغرام"، إن هذه فرصة لـ"إعادة صناعة التاريخ".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023111835757583447

ما سر ظهور قميص ميسي داخل متجر الهلال بالرياض؟

120231969484041110

السعودية.. نفاد قمصان رونالدو من متجر النصر خلال ساعة

1202319318707105824

صحيفة سعودية تكشف موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض

1202319149477590793

ميسي يوجه رسالة لعشاقه ومتابعيه بمناسبة العام الجديد

1220223115159656341310

بيع كرة قدم وقع عليها بيليه مقابل 20 ألف جنيه إسترليني

12202231113825287818981

محمد صلاح هداف العرب في 2022

أخبار متعلقة
120231969484041110

السعودية.. نفاد قمصان رونالدو من متجر النصر خلال ساعة

1202319318707105824

صحيفة سعودية تكشف موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض

1220223111438327352660

زيادات ضخمة في حسابات نادي النصر على السوشيال ميديا

1220222292516888459257

الكشف عن موعد الإعلان عن تعاقد النصر السعودي مع رونالدو

1220222115436780101046 (2)

رونالدو يفجر غضب مدرب سبورتنج

12202220115440523488037

كواليس ارتباط العملاق الفرنسي مع كريستيانو رونالدو