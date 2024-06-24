أين تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن؟

الوكيل الاخباري- تأهل نادي الوحدات حامل لقب بطولة كأس الاردن لمواجهة نادي الحسين اربد بطل الدوري الاردني للمحترفين للمباراة النهائية التي لم يحدد اتحاد الكرة موعد ومكان اقامتها لغاية الان.



وحسب تعليمات بطولة كأس الاردن للموسم 2023-2024 سوف يتم اجراء قرعة لتحديد ملعب المباراة النهائية ما بين ستاد عمان الدولي او ستاد الحسن الدولي.





وتأهل الوحدات للمباراة النهائية بعد الفوز الصعب الذي حققه على نادي شباب الاردن بنتيجة 1-0 فيما تأهل الحسين اربد بعد حسم مواجهته امام نادي السلط بفارق الركلات الترجيحية بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.

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