أين سالم؟.. مشجعون أرجنتينيون يردون على سخرية السعوديين من ميسي (فيديو)

الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا لمشجعين أرجنتينيين وهم يحاولون السخرية من خسارة السعودية أمام بولندا (0-2)، أمس السبت، في دور المجموعات لمونديال "قطر 2022".
وظهر في الفيديو مشجعون أرجنتينيون وهم يسألون بشكل ساخر مشجعين سعوديين عن النجم السعودي سالم الدوسري، الذي أهدر ركلة جزاء في لقاء بولندا.
مذيع أرجنتيني يسأل: أين سالم؟— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
السعوديون يردون: ميسي وينه؟#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@SaudiNT @saudiFF @Argentina @afa pic.twitter.com/viVxHvMgTp
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