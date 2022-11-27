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الأحد، 27-11-2022 02:04 م

أين سالم؟.. مشجعون أرجنتينيون يردون على سخرية السعوديين من ميسي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا لمشجعين أرجنتينيين وهم يحاولون السخرية من خسارة السعودية أمام بولندا (0-2)، أمس السبت، في دور المجموعات لمونديال "قطر 2022".

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وظهر في الفيديو مشجعون أرجنتينيون وهم يسألون بشكل ساخر مشجعين سعوديين عن النجم السعودي سالم الدوسري، الذي أهدر ركلة جزاء في لقاء بولندا.

 

 

 

ملاعب

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