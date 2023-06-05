إبراهيموفيتش يرد على صافرات جماهير فيرونا

الوكيل الإخباري - أطلق مشجعو هيلاس فيرونا، صافرات استهجان ضد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، قبل لحظات من إعلان اعتزاله كرة القدم.



زلاتان قرر أمس تعليق حذائه واعتزال عالم كرة القدم، عقب نهاية مباراة ميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي هذا الموسم أمام فيرونا.



ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن إبراهيموفيتش تعرض لصافرات استهجان من جماهير فيرونا التي تواجدت في ملعب سان سيرو، وذلك خلال خطاب الوداع الذي ألقاه المهاجم أمام الملعب بأكمله.



وأضاف أن زلاتان رد سريعا على صافرات جماهير الخصم، وقال لهم خلال خطابه: "يمكنكم إطلاق الصافرات، هذه هي لحظتكم الأفضل لأنكم تستطيعون رؤيتي".



يشار إلى أن إبراهيموفيتش لم يلعب كثيرا بقميص ميلان هذا الموسم، حيث تعرض لإصابات عديدة غاب على إثرها لفترات طويلة، ليشارك فقط في 4 مباريات بالكالتشيو.



اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة