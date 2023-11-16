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الخميس، 16-11-2023 02:35 م

إجابة سهلة تحسم دور ميسي في قمة الأرجنتين والبرازيل

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الوكيل الإخباري - ينتظر منتخب الأرجنتين، بطل العالم، اختبارين حاسمين، هذا الشهر، بمواجهة أوروجواي والبرازيل، في جولتين جديدتين بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وفي هذا الصدد، أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لا مجال لإجراء الكثير من التعديلات على التشكيل الأساسي، سأدفع بمجموعة اللاعبين التي تشارك بشكل منتظم".

وبسؤاله عن حالة ميسي وإمكانية خوضه 90 دقيقة كاملة أمام أوروجواي والبرازيل، أجاب سكالوني: "ميسي بحالة جيدة، على الرغم من عدم خوضه العديد من المباريات في الشهر الماضي".

واستدرك مدرب التانجو "(ليو) يستعيد لياقته البدنية بشكل جيد، لأنه يتدرب بكل جدية".

وختم سكالوني تصريحاته "الإجابات بخصوص ميسي سهلة، إذا كان على ما يرام فسوف يلعب معي دائما، وهو في حالة جيدة جدا، أعتقد أن الصورة لديكم باتت واضحة".

يذكر أن منتخب الأرجنتين، يتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة، خلفه أوروجواي برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا، ثم كولومبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

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