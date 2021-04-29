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الخميس، 29-04-2021 06:00 م

إخضاع بعثة الوحدات لفحوصات كورونا قبل ساعات من مواجهة فولاذ

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
أعلن نادي الوحدات عن صدور نتائج فحوصات كورونا المستجد "كوفيد-19" التي خضعت لها بعثة الوحدات في العاصمة السعودية الرياض قبل ساعات من مواجهة فولاذ الإيراني بدوري أبطال اسيا "2021".
 
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وحسب طبيب فريق كرة القدم بنادي الوحدات مؤيد عمر فإن نتائج الفحوصات جاءت سلبية وأثبتت خلو الفريق من فيروس كورونا.


وينص البروتوكول الصحي المعمول به من الاتحاد الآسيوي لبطولة دوري الأبطال، على أن يخضع كل فريق لفحوصات كورونا قبل كل مباراة يخوضها بالبطولة .


ويتقابل الوحدات مع فولاذ الإيراني عند الساعة التاسعة من مساء الخميس ، لحساب الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة من البطولة.

 




 

 


 

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