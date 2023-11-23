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الخميس، 23-11-2023 04:18 م

إصدار جدول مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأربعاء، جدول مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023/2024.

ويلتقي شباب الأردن مع معان عند الرابعة عصر الجمعة 1 كانون الأول، على ملعب عمان، قبل أن يواجه الحسين نظيره شباب العقبة عند السادسة والنصف مساء على ملعب الحسن.

في المقابل، سيتم تحديد موعد مباراة فريق الرمثا مع الفائز من لقاء مغير السرحان والوحدات، ومباراة فريق السلط مع الفائز من مباراة سحاب والفيصلي لاحقاً.

وكان الاتحاد الأردني أرجأ تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، ضمن دور الـ 16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.

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