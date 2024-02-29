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الخميس، 29-02-2024 02:27 م

إطلاق منصة رقمية لمونديال الأندية 2025

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات، التي تخوضها الأندية حول العالم في سبيل التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للاندية المقررة إقامتها عام 2025.

‎قال "فيفا" عبر موقعه الرسمي : "هذه الأداة بمثابة منصة شاملة لا تقتصر فائدتها على جماهير المستديرة الساحرة فحسب، بل ستكون مرجعاً لممثلي وسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة التي ستشارك في هذه البطولة العالمية الجديدة، إذ تُعرف كافة المستخدمين على هوية الأندية التي ضمنت المشاركة وتلك التي لا تزال الفرصة أمامها لحجز تذكرة التأهل إلى بطولة مونديال الأندية، التي ستشهد تنافس 32 فريقا على اللقب العالمي وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن تلك المنصة الرقمية، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للفيفا تضمن سبعة أقسام مختلفة، حيث توجد في القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة، سواء عبر نيلها اللقب القاري أو من خلال مسار ترتيب الأندية على مستوى قاراتها.

وتتفرع من القسم الرئيسي ستة أقسام ثانوية يُخصص كل منها إلى اتحاد قاري مختلف، بحيث توفر للمستخدمين فرصة الغوص في تفاصيل مسار التأهل لكل ناد بحسب منطقته الجغرافية.

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و‎تشمل هذه الأداة الجديدة معلومات حول كيفية تأهل الأندية، بما في ذلك عدد المراكز المخصصة لكل اتحاد قاري، ومعايير التأهل، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه البطولة الحديثة التي ستدخل التاريخ الكروي من بابه الواسع، لكونها النسخة الأولى من البطولة والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو .2025


‎وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البطولة في وقت لاحق من عام 2024، بما في ذلك كافة المعلومات المتعلقة بكأس البطولة والمدن المستضيفة والهوية البصرية لهذا الحدث الكروي وقرعة المنافسات.


يذكر أن الأندية التي تأهلت رسميا للبطولة هي الأهلي المصري والوداد المغربي والهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ‎ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، ‎بورتو وبنفيكا من البرتغال، ومونتيري المكسيكي.


‎وصعد أيضا كل من سياتل ساوندرز الأمريكي، وكلوب ليون المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والثلاثي بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي من البرازيل.

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

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