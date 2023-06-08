إعلان ساخر من إنتر ميامي عن انضمام ميسي (فيديو)

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أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينة، ليونيل ميسي، بطريقة ساخرة، لم يعلنها بشكل مباشر بل سخر من كل من استبعدهم من المنافسة للظفر بخدمات ليو.وقام ليونيل ميسي بنفسه، أمس الأربعاء، بالإعلان عن انتقاله واختيار وجهته المقبلة ألا وهي إنتر ميامي بعد شائعات كثيرة ربطته بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال للعب في الهلال بالدوري السعودي.وجاء إعلان إنتر عن قدوم ميسي في فيديو قصير تناول معظم ما كتبته الصحف العالمية والصحفيين عن اقتراب ليو من العودة إلى برشلونة، أو تفاصيل العرض السعودي لقائد منتخب الأرجنتين، مع استبعاد كبير لعرض إنتر ميامي الذي ربح في النهاية.



وبات ميسي لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، ليُنهي عامين من اللعب مع الفريق الباريسي.



وعقب إعلان ميسي انضمامه لإنتر معللا أسبابه، ومؤكدا أن إدارة برشلونة لم تبذل كل ما في وسعها لإعادته ومشككا في أن العودة كانت ممكنة من الأساس، أصدر برشلونة بيانا هاجم فيه هدافه التاريخي بشكل خفي وبأنه يبحث عن اللعب في دوري دون ضغوطات.



وذكرت صحيفة TYC، أن عقد الأسطورة الأرجنتينية مع النادي الأمريكي المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام، سيمتد لمدة 3 أعوام قادمة، حتى 30 يونيو من عام 2026.



وكشفت الصحيفة، أن العقد سيشمل بندا يمنح ميسي البالغ 35 عاما، حق الرحيل عن الفريق الأمريكي "مجانا"، نهاية الموسم الثاني.



يذكر أن "باريس سان جيرمان" أعلن رحيل ميسي، منذ أيام قليلة، بعد نهاية عقده، وخاض النجم الأرجنتيني 75 مباراة بقميص النادي الباريسي في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 32 هدفا إضافة لصناعته 35 آخرين.

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