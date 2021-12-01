إفتتاح مؤثر لكأس العرب ،، ظهور سعيد صالح وحضور فيروز !!

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الوكيل الإخباري - أنس عشاشهدت العاصمة القطرية الدوحة إفتتاحا تاريخيا لبطولة كأس العرب " قطر 2021 "، وتدشين استاد البيت، والذي سيكون أحد أبرز ملاعب بطولة كأس العالم 2022، وذلك قبل مواجهة قطر المستضيفة والبحرين لحساب المجموعة الأولى.وبدأ الحفل بمشهد تمثيلي للفنان السوري الكبير فايز قزق، والذي أدى دور الشخصية العربية التاريخية جحا، مناديا برسالة مؤثرة عن الوحدة العربية والمستقبل والتاريخ والثقافة الواحدة، مرافقا له تجسيد للفنان المصري الراحل سعيد صالح والفنان الكويتي الراحل حسين عبد الرضا، بالإضافة لصوت معلق مسلسلات الرسوم المتحركة الشهير وحيد جلال.وتخلل الحفل مقاطع موسيقية للعديد من الألوان الموسيقية العربية من أغلب العصور وفي مقدمتها أغنية للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، والجزائرية وردة، وصولا لظهور اللبنانية فيروز عن طريق تقنية الهولوجرام، وكان الختام بعزف نشيد وطني واحد مجمع من الأناشيد الوطنية لجميع الدول العربية بمشهد مؤثر، وخصوصا عند المقطع الخاص بفلسطين حيث تفاعلت الجماهير بصورة ملفتة للغاية.واختتم الحفل بكلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وكلمة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري أنفانتينو والتي تخللها الحديث الترحيبي باللغة العربية، والتأكيد ان قطر ستحتضن العرب اليوم والعالم في العام المقبل .