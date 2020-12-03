إلى ماذا يسعى رونالدو بعد تسجيل هدفه رقم 750؟

الوكيل الإخباري _سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس البالغ عمره 35 عاماً. الهدف 750 في مسيرته، 450 هدفا مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و102 مع البرتغال مقابل 75 هدفا مع يوفنتوس وخمسة أهداف فقط مع فريقه الأول سبورتنج لشبونة.



وسجل رونالدو الهدف الأخير خلال الفوز 3-صفر على دينامو كييف، يوم الأربعاء، بينما أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



كما أحرز فيديريكو كييزا هدفه الأول على الإطلاق في دوري الأبطال، كما هز ألفارو موراتا الشباك فيما حقق رونالدو إنجازا آخر لكن الهدف جاء عندما اصطدمت الكرة بقدمه.





حيث كتب رونالدو في حسابه في إنستغرام، “750 هدفا.. 750 لحظة سعيدة 750 ابتسامة على وجوه الجماهير. الشكر لكل اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني للوصول إلى هذا الرقم المذهل. الشكر أيضا إلى جميع المنافسين الذين أجبروني على الاجتهاد كل يوم”. مضيفاً: “المحطة التالية: 800 هدف”.





ومع ضمان يوفنتوس التأهل في المجموعة السابعة وخروج دينامو كييف كان التركيز على فرابارت، لكن السيدة الفرنسية لم تظهر كثيرا في إشارة جيدة لأداء أي حكم.



وأشهرت فرابارت التي قادت مباراتها الأولى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في أبريل 2019. البطاقة الصفراء ثلاث مرات. وتجاهلت مطالب الفريق الأوكراني بالحصول على ركاة جزاء بعد تدخل من ليوناردو بونوتشي على بنجامين فربيتش.





كما تقدم يوفنتوسرصاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة. في الدقيقة 21 عندما حول كييزا تمريرة أليكس ساندرو العرضية بضربة رأس في المرمى. وسدد رونالدو في القائم في الشوط الأول لكنه هز الشباك في الدقيقة 57. محرزا هدفه العاشر في ثماني مباريات هذا الموسم.





وأرسل كييزا تمريرة عرضية منخفضة أبعدها الحارس جورجي بوشتشمان لترتد من موراتا وتصطدم في رونالدو إلى داخل الشباك. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. وساهم كييزا في الهدف الثالث إلى موراتا في الدقيقة 66.





فيما قال ميرسا لوسيسكو مدرب دينامو كييف، “لا يمكنني القول إننا لعبنا بشكل جيد لكن الأخطاء الدفاعية كلفتنا الكثير. الأمر صعب بوجود لاعبين بعمر 21 و18 عاماً في الدفاع. هذه الأخطاء كلفتنا الكثير نفتقر للخبرة فقط”.







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المصدر: ملاعب



