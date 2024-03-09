إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك

الوكيل الأخباري - حصل إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم التي أقيمت بملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.



وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما إمام عاشور في الدقيقة 85 ثم محمد مجدي أفشة في الدقيقة 95.



وحصل إمام عاشور على جائزة رجل المباراة ليتوج بجائزة الـ50 ألف دولار بعد أن سجل هدف التقدم وصنع الهدف الثاني لفريقه.



يذكر أن الأهلي حقق لقب الكأس للمرة الـ39 في تاريخه.

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