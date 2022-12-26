إنيستا يوجه رسالة للاعبي برشلونة من أجل تحقيق الليغا

الوكيل الإخباري - تحدث النجم الإسباني أندرياس إنيستا، نجم نادي برشلونة السابق، عن فرص الفريق الكتالوني في الحصول على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث أكد أن المنافسة ستكون منحصرة بين ريال مدريد والبرسا في الحصول على اللقب، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تحتاج إلى القتال والإستمراية.



وأشاد إنيستا بمستوي لاعبي برشلونة في المباريات الأخيرة من الليغا، حيث يرى أن الفريق يسير بشكل أكثر من رائع، كما أنه أرتفع مستواه بشكل ملحوظ، ولكن شدد على أهمية الإستمرارية في الصدارة من أجل الحفاظ على حظوظه في إستعادة اللقب، لا سيما أن الفريق المدريدي لا يستسلم في منافسات الدوري الإسباني.



وواصل أنيستا حديثه عن المنافسة، حيث أشار إلى إعجابه الشديد بمستوى ريال بيتيس وريال سويسداد هذا الموسم في الدوري الإسباني، ولكنه مع ذلك لا يزال الفريقين بعيدان عن المنافسة على لقب البطولة، خاصة أنهم لن يتمكنوا من تحمل الضغوط والسير بخطى ثابتة على طول منافسات البطولة.



وأضاف أنيستا أن تشافي يسير بخطى ثابتة في الفترة الحالية مع برشلونة، كما أنه يمتلك إمكانيات تدريبية جيدة تؤهله لحصد الألقاب في المستقبل مع الفريق الكتالوني، مؤكدًا أنه فقط يحتاج لبعض الوقت حتى تتمثل له الخبرة الكافية لإنجاح مشروعه الحالي مع البرسا.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

