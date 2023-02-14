إيقاف الحكم المصري إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى

الوكيل الإخباري - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري إيقاف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى، وذلك بسبب مخالفة الحكم قرارات اللجنة فيما يخص الحظر الإعلامي المفروض على الحكام.



وحسب ما كشفه مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام الرئيسية جاء قرار إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين بعد دخول الأخير في مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية، دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الحكام، مخالفا بذلك قرار اللجنة بمنع الحكام من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو تليفزيونية.



ووفقا لما ذكره المصدر تواصل مسؤولو لجنة الحكام مع الحكم إبراهيم نور الدين فور علمهم بالمداخلة التي أجراها امس، وتم توجيه اللوم للحكم الدولي على تصرفه المشار إليه وتسببه في إحراج لمسئولي اللجنة، خصوصا بعدما هاجم أحد محللي التحكيم خلال المداخلة المشار إليها، بعد انتقاد المحلل لأداء نور الدين في مباراة الزمالك وسموحة.

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والحكم إبراهيم معروف بالأردن باسم "الحكم المصري" والذي حرم النادي الفيصلي من التتويج بلقب أبطال العرب عام 2017 بسبب قراراته التحكيمية التي اعتبرتها الجماهير الأردنية "ظالمة" بحق ممثل الكرة الأردنية.

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