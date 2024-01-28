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الأحد، 28-01-2024 03:37 م

إيقاف لاعب سعودي 4 سنوات

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الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مساء اليوم الأحد، عن قرار تأديبي لأحد الرياضيين، بعد وجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات. 

وأكدت اللجنة أن عينة حبيب أحمد الخالدي لاعب نادي النعيرية "بالدرجة الثانية"، أثبتت تناوله مادة محظورة رياضيا، وذلك بعد بعد إرسالها لمختبر بسويسرا. 

وقررت اللجنة إثر ذلك إيقاف الخالدي عن ممارسة أي نشاط رياضي داخلي أو خارجي لمدة 4 سنوات، وذلك اعتبارا من قرار الإيقاف المؤقت (7-11-2023). 

وأوضحت اللجنة ان اللاعب قرر التنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B، كما تم إشعار الاتحاد الدولي بهذه العقوبة لاعتمادها وتنفيذها.

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