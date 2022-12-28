اتحاد الطائرة يكشف عن مواعيد بطولاته لعام 2023

الوكيل الإخباري - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، مواعيد بطولاته المحلية التي تقام العام المقبل 2023، والتي تتوافق مع مواعيد البطولات العربية وبطولات غرب آسيا.



وخاطب الاتحاد جميع الأندية المنتسبة إليه، لإبلاغها بمواعيد البطولات التي تهدف إلى الارتقاء باللعبة وزيادة فرص المنافسة بين الفرق، بما يخدم المنتخبات الوطنية.



واعلن الاتحاد أن مواعيد بطولاته في العام المقبل جاءت على النحو التالي:



بطولة الناشئين مواليد 2005 - 2006 وتقام خلال الفترة من 5 شباط ولغاية 10 آذار.



بطولة الواعدين مواليد 2008 - 2009 وتقام خلال الفترة من 15 شباط ولغاية 15 آذار.



مباراة كأس السوبر للرجال بين فريقي (الوحدات وشباب الحسين)، وتقام يوم 31 آذار.



بطولة كأس الأردن لأندية الدرجة الممتازة وتقام خلال الفترة من 1 نيسان ولغاية 19 نيسان.



بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة وتقام خلال الفترة من 15 أيار ولغاية 15 تموز.



بطولة دوري أندية الدرجة الأولى وتقام خلال الفترة من 1 تشرين الأول ولغاية 15 تشرين الثاني.



مباراة كأس السوبر للسيدات بين فريقي (دي لاسال والنصر) وتقام يوم 20 تموز.



بطولة كأس الأميرة آية للسيدات وتقام خلال الفترة من 22 تموز ولغاية 10 آب.



بطولة دوري أندية السيدات وتقام خلال الفترة من 15 آب ولغاية 15 أيلول.



بطولة الشابات مواليد 2004، وتقام خلال الفترة من 25 أيلول ولغاية 30 تشرين الأول.



بطولة الشباب مواليد 2003 - 2004، وتقام خلال الفترة من 10 أيلول ولغاية 4 تشرين الثاني.



بطولة الشواطئ للرجال وتقام خلال الفترة من 6 ولغاية 8 نيسان.



بطولة الشواطئ للسيدات وتقام خلال الفترة من 13 ولغاية 14 نيسان.

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