اتحاد القدم يوقف استقبال مراجعيه بعد تسجيل حالات كورونا

الوكيل الإخباري - خاص

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إيقاف استقبال المراجعين في مقره بالمدينة الرياضية ، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.



ويأتي هذا القرار من الأمانة العامة حرصا على سلامة المراجعين والعاملين في الاتحاد، وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين كوادره، إضافة إلى مستجدات الوضع الوبائي في المملكة.



وكانت بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم قد انطلقت الثلاثاء، علما أن جميع العاملين على تنظيم المباريات قد خضعوا للفحوصات قبل انطلاقها، كما أن الكوادر الميدانية تخضع للفحوصات كل "14" يوم .

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المصدر : ملاعب



