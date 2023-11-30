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الملك يبحث مع قادة منظمات أممية ودولية تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

الخميس، 30-11-2023 02:45 م

اتحاد الكرة يحدد مواعيد الأسبوعين الأخيرين بدوري الدرجة الأولى

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الوكيل الإخباري - حدد اتحاد كرة القدم، مواعيد الأسبوعين الأخيرين (12 و13) من دوري الدرجة الأولى، بعد اتضاح معالم المنافسة.

ووفق المواعيد التي حددها الاتحاد الأربعاء، فإن الأسبوع 12 ينطلق يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق مباريات الأسبوع 13 يوم 10 الشهر المقبل.

وكان اتحاد الكرة أخرّ تحديد مواعيد الأسبوعين الأخيرين، لإقامة المباريات المفصلية بنفس التوقيت حفاظا على العدالة، إلا أن معالم الدوري اتضحت بعد انتهاء الجولة 11، حيث صعد فريقا الجزيرة والصريح لدوري المحترفين، فيما هبط فريقا العالية والطرة للدرجة الثانية.

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