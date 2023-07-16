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الأحد، 16-07-2023 12:54 م

اتحاد جدة السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم خط وسط ليفربول

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير إعلامية، أن مفاوضات إدارة اتحاد جدة السعودي لضم نجم خط وسط نادي ليفربول، البرازيلي فابينيو، بلغت مراحل متقدمة.

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن فابينيو لن يسافر مع ليفربول إلى المعسكر الذي سيقيمه في ألمانيا بسبب مفاوضات الاتحاد.

وأشار إلى أن تفاصيل التعاقد الشخصية بين اللاعب البرازيلي والفريق السعودي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وكانت شبكة "ذا أثليتك"، أكدت في وقت سابق، أن نادي اتحاد جدة يسعى لضم فابينيو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة إلى أن العائق الوحيد أمام ليفربول حاليا هو ضرورة إيجاد بديل للاعبه البرازيلي، قبل التخلي عنه إلى الاتحاد.

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